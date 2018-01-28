Казахстанские юниоры уступили финнам в матче «Кубка Развития-2018»

28 января сборная Казахстана в своей заключительной встрече сойдется с командой России.

Юношеская сборная Казахстана по футболу в своем четвертом матче на «Кубке Развития-2018» в Минске проиграла команде Финляндии, сообщает корреспондент СИА «SPORTINFORM».

Пропустив быстрый гол, казахстанцы затем благодаря забитому мячу Герасимова сумели отыграться. Но, во втором тайме финны забили еще два гола. Поединок сборная РК доигрывала в меньшинстве, в середине тайма был удален Демин.

Напомним, что наши соотечественники в Минске последовательно проиграли грузинам, украинцам и молдаванам. 28 января сборная Казахстана в своей заключительной встрече сойдется с командой России.

Казахстан - Финляндия 1:3 (1:1)

Голы: 0:1- Местокангас, 13; 1:1 - Герасимов, 33; 1:2 - Карлстрем, 47; 1:3 - Олликайнен, 58

Предупреждения: Демин, 47; Ажимов, 56

Удаление: Демин, 68

Казахстан: Калторе (Батырханов, 55), Имангазеев, Жаксылыков, Жусупов, Дюсембаев, Шамиль (Демин, 38), Хаитмуратов, Джарлаев, Басманов (Ажимов, 55), Сеитов (Мухамедов, 68), Герасимов (Меделхан, 48)

Резерв: Неумывакин, Мухамед

Финляндия: Синисало, Хамалайнен, Хайсканен, Ларссон (Олликайнен, 47 (Толонен, 77)), Карлстрем, Абладе, Вискари, Сипола, Лайтинен, Местокангас, Сейдиу

Резерв: Шмид, Райтанен, Хикканен, Саллинен, Ханнола, Рале

Судьи: А. Колочинский, И. Богович, В. Бабич