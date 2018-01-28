Назван способ избавиться от интернет-зависимости

Компьютеры сильно изменили не только жизнь человека, но и его самого.

Как часто встречается интернет-зависимость, по каким признакам ее можно распознать и на что в своем поведении стоит обратить внимание, в преддверии Международного дня без интернета рассказали опрошенные РИА Новости психологи.

Международный день без интернета ежегодно отмечается мировым сообществом в последнее воскресенье января. Главная цель данного праздника – полностью отвлечь людей от компьютеров и глобальной сети хотя бы на один день, чтобы прожить этот день исключительно в "реальном" мире, общаться с другими людьми исключительно "вживую" или посвятить его своему любимому, не связанному с интернетом хобби.

Две стороны одной медали

Компьютеры сильно изменили не только жизнь человека, но и его самого, считает заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. По его словам, интернет повлиял на "все формы коммуникации между людьми, организациями, на все способы поиска информации и ее использования, все перемещение человека в мире, все стало иным… Раньше люди писали письма, общались, даже чтобы кому-то позвонить, иногда было нужно идти и искать автомат. Мы даже недооцениваем степень этих изменений. Легко увидеть, что это внешние изменения, но очень сильно человек изменился и внутренне".

"Это действительно нужно рассмотреть с двух сторон. Во-первых, когда мы говорим о негативных последствиях, может на фоне такого увлечения компьютером возникнуть компьютерная зависимость… гаджеты нужно рассматривать как инструменты, а любой инструмент может быть направлен на развитие человека и его продуктивной деятельности или на разрушение", — сказала доцент кафедры психологии и педагогики дистанционного обучения Московского государственного психолого-педагогического университета Виктория Барцалкина, отметив, что компьютеры и интернет также дают множество возможностей для поиска информации, обучения, общения с другими людьми.

Численность интернет-зависимых

По словам экспертов, официальной статистики о числе страдающих интернет-зависимостью нет, что отчасти связано с необращением зависимых за помощью, отчасти – с непризнанием такой зависимости как болезни.

"Точных цифр нет, большинство людей по этому поводу (за помощью) не обращаются, поэтому мы можем только косвенно оценивать. Интернет-зависимость чаще бывает у людей, которые при интернете выросли. По моим представлениям, одна десятая (часть), наверное, точно среди людей, которые не могут без интернета жить", — рассказал Тхостов.

Схожие данные приводит и Виктория Барцалкина. Она отметила, что примерно 7-10% людей можно ставить диагноз "интернет-зависимость", а "вот уже где-то процентов 40% — с предрасположенностью к компьютерной зависимости". При этом среди подростков 12-13 лет эта цифра достигает 80%.

По ее словам, проблема осложняется еще тем, что интернет обслуживает и иные зависимости: лудоманию (зависимость от азартных игр), сексоголизм, шопоголизм и ряд других.

Симптомы зависимости

Барцалкина напомнила, что сейчас интернет-зависимость не входит в международных классификатор болезней, хотя множество исследований как зарубежных, так и российских ученых говорят о том, что ее стоит отнести к серьезным заболеваниям.

"Симптомы, которые сопровождают компьютерную зависимость, сходны с симптомами, которые характерны для любого другого вида зависимостей. Это абстиненция – синдром отмены, компульсивность – неконтролируемое приступообразное поведение, которое направлено на то, чтобы работать за компьютером. Например, подросток приходит домой, бросает рюкзак и бежит к компьютеру сразу. Отрицание – третий симптом, который выражается в снижении критического отношения к негативным последствиям своего пристрастия. И последний важный симптом – толерантность – когда происходит снижение реакции на длительность работы за компьютером", — отметила она.

Александр Тхостов сообщил, что одним из симптомов также можно считать постоянное увеличение времени присутствия в интернете и подмену реального общения виртуальным.

Помощь при интернет-зависимости

По словам Виктории Барцалкиной, в случае с детьми и подростками родители должны интересоваться, какие книги читает ребенок, с кем он общается, чем он интересуется.

"Также нужно проявлять бдительность относительно того, на каких сайтах ребенок чаще всего появляется, поэтому то, что необходимо ставить фильтры, это очень важно… Этой проблемой (помощью при зависимости) сейчас занимаются центры психолого-медико-социального сопровождения. Как правило, то, что ребенок уходит в виртуальную реальность, это свидетельство того, что в семье неблагополучная ситуация. Поэтому чаще всего на такую коррекцию нужно брать всю семью", — добавила она.

Александр Тхостов добавил, что в случае со взрослым человеком нужно в первую очередь обратить внимание его самого на существующую проблему, "потому что человек может этого не понимать, а так как и с любой зависимостью, если видят, то нужно обращаться к специалистам. Сейчас и психологи работают в этом направлении, и психиатры, и наркологи".

На что обратить внимание прямо сейчас

Необходимо начать контролировать, как долго вы находитесь в интернете, считает Тхостов.

"Если это нужно для работы – это одно дело, но когда вся наша жизнь идет через интернет… это сигнал, что нужно разнообразить формы общения. Сейчас, например, есть форумы, куда люди за большие деньги приезжают, в места, где нет интернета. Но вы же можете дома также: хотя бы на день, на два дня отключить (гаджеты)", — отметил он.

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