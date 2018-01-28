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"Зажечь вечернику": Илон Маск презентовал огнемет

28 января 2018, 10:49

Ручной огнемет стоит 500 долларов. Первые поставки ожидаются весной.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск объявил о старте предзаказа "самых безопасных в мире" огнеметов. Об этом он сообщил в своем Twitter, разместив ссылку на сайт компании-производителя The Boring Company, передает РИА Новости.

Ручной огнемет стоит 500 долларов. Первые поставки ожидаются весной.

"Огнемет от Boring Company гарантировано зажжет вашу вечеринку. Отлично подходит для жарки орехов", — написал бизнесмен.

В декабре Маск пообещал выпустить в продажу огнемет, если сможет продать 50 тысяч кепок с логотипом The Boring Company. Компания, принадлежащая бизнесмену, занимается строительством автомобильного тоннеля под Лос-Анджелесом и тоннеля с разреженным воздухом, названного Hyperloop, между Нью-Йорком и Вашингтоном.

Фото © AP Photo / Paul Sancya


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