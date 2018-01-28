Сборная Казахстана по футзалу сыграла вничью с Украиной

Сборная Казахстана и Украины по футзалу сыграли вничью — 1:1 — в товарищеском матче в Киеве в субботу.

Обе сборные готовятся к стартующему 30 января в Словении финальному отрезку чемпионата Европы. Казахстан попал в одну группу с командами России и Польши, свой первый матч на Евро он сыграет с поляками 1 февраля. Спарринг с украинской сборной стал для казахстанцев последней проверкой перед континентальным первенством.

Хозяева паркета в столице Украины начали матч весьма активно, и уже на 7-й минуте их давление преобразовалось в пенальти в ворота сборной Казахстана, но вратарь казахстанской команды Игита спас свою команду. После этого казахстанцы выровняли ход игры, и на перерыв команды ушли при ничейном результате – 0:0.

Во второй половине украинцам вновь удался ударный старт, и на 25-й минуте за фол последней надежды был удален Чингиз Есенаманов. Благодаря тому, что матч носил статус товарищеского, через две минуты представитель "Кайрата" вновь вышел на паркет, однако Украина уже вела в счете: на 27-й минуте Петр Шотурма нанес точный удар в "девятку" ворот Игиты.

В заключительные 10 минут сборная Казахстана все чаще подключала своего вратаря Игиту к атакам, но его визави Евгений Иваняк был предельно надежен. Лишь за 16 секунд до финальной сирены Серик Жаманкулов с острого гола ответил точным "выстрелом" в дальнюю от него девятку, принеся казахстанской команде ничью — 1:1.

Сборная Казахстана является бронзовым призером Евро: два года назад в Сербии казахстанская команда, дебютировавшая в финальных стадиях чемпионатов Европы, вышла из группы и сенсационно обыграла в четвертьфинале сборную Италии — 5:2. В полуфинале Казахстан уступил будущим чемпионам Европы — испанцам (3:5), в матче за третье место со счетом 5:2 обыграл хозяев Евро-2016, сербов.

Фото: официальный сайт ФК "Кайрат". Источник: Sputnik Казахстан