Овечкин забил шайбу со скоростью 163 км/ч
28 января 2018, 11:47
Бросок стал самым мощным среди звёзд НХЛ.
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звёзд НХЛ.
Шайба Овечкина летела со скоростью 101,3 мили в час (около 163 км/ч), российский хоккеист стал единственным, кому удалось бросить шайбу со скоростью свыше 100 миль в час.
Лучшим вратарём стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, он отразил 14 бросков подряд. Победителем конкурса на скорость стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, он преодолел дистанцию за 13,545 секунды.
SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41— NHL (@NHL) 28 января 2018 г.
Фото: © Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters. Источник: Лайф
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