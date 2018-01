Овечкин забил шайбу со скоростью 163 км/ч

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал победителем конкурса на самый сильный бросок в мастер-шоу Матча звёзд НХЛ.

Шайба Овечкина летела со скоростью 101,3 мили в час (около 163 км/ч), российский хоккеист стал единственным, кому удалось бросить шайбу со скоростью свыше 100 миль в час.

Лучшим вратарём стал голкипер "Вегаса" Марк-Андре Флери, он отразил 14 бросков подряд. Победителем конкурса на скорость стал нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, он преодолел дистанцию за 13,545 секунды.

SloooooOvi clocking in at 101.3 mph.@ovi8 wins his first Hardest Shot competition. #NHLAllStar pic.twitter.com/2WrAVCiw41