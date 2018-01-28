Названо имя нового тренера футбольной "Астаны"

28 января 2018, 12:22

Украинский специалист Роман Григорчук покинет азербайджанскую «Габалу».

Украинский тренер Роман Григорчук, который пока работает в Азербайджане с футбольным клубом «Габала», получил выгодное предложение от столичной «Астаны», сообщает Zakon.kz.

Информацию опубликовало азербайджанское СМИ Azerifootball.com, заявив, что замена Григорчука Кахабером Цхададзе – решенное дело. По данным издания, Григорчук получил очень выгодное в финансовом и карьерном плане предложение от «Астаны»: «Казахстанский топ-клуб ставит перед собой самые серьезные задачи и предложил украинскому специалисту зарплату существенно больше, чем Григорчук имеет в Азербайджане».

Игрокам «Астаны» уже объявили, что на второй сбор они поедут под руководством нового тренера. Пока еще возглавляющий «Астану» Станимир Стойлов будет после этого работать с национальной командой Казахстана.

Ожидается, что тренеры сменятся в ближайшее время, до окончания зимних сборов.

Фото с сайта dynamo.kiev.ua


Акции
Комментарии Правила комментирования
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код