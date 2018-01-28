Названо имя нового тренера футбольной "Астаны"

Украинский тренер Роман Григорчук, который пока работает в Азербайджане с футбольным клубом «Габала», получил выгодное предложение от столичной «Астаны», сообщает Zakon.kz.

Информацию опубликовало азербайджанское СМИ Azerifootball.com, заявив, что замена Григорчука Кахабером Цхададзе – решенное дело. По данным издания, Григорчук получил очень выгодное в финансовом и карьерном плане предложение от «Астаны»: «Казахстанский топ-клуб ставит перед собой самые серьезные задачи и предложил украинскому специалисту зарплату существенно больше, чем Григорчук имеет в Азербайджане».

Игрокам «Астаны» уже объявили, что на второй сбор они поедут под руководством нового тренера. Пока еще возглавляющий «Астану» Станимир Стойлов будет после этого работать с национальной командой Казахстана.

Ожидается, что тренеры сменятся в ближайшее время, до окончания зимних сборов.

Фото с сайта dynamo.kiev.ua