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Димаш Кудайберген победил на престижной премии в Китае

28 января 2018, 12:39

Димаш исполнил песню на китайском языке.

В Китае на церемонии Global golden chart awards казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген победил в номинации «Лучший артист», передает МИА «Казинформ».

Димаш исполнил песню на китайском языке.

«На церемонии Global golden chart awards я победил в номинации «Лучший артист». Хотя по определённым обстоятельствам не смог сегодня показать своё искусство, но в ближайшем будущем порадую вас прекрасными песнями. Спасибо всем за понимание! Dears! Я люблю вас!», - обратился к своим фанатам казахстанский исполнитель в Инстаграм.

Однако поклонники в комментариях на канале в YouTube отметили, что, несмотря на чувствовавшуюся усталость певец был на высоте, и посоветовали ему беречь свой прекрасный голос.


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