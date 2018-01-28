Российский лыжник умер во время гонки в США

О причине смерти на данный момент данных нет. Тело Андрея Шамшурина доставят на родину.

Российский лыжник Андрей Шамшурин скончался во время марафонской гонки на чемпионате мира среди ветеранов. Инцидент произошёл 26 января в штате Миннесота в США.

Как рассказали очевидцы, 54-летнему спортсмену, который бежал на дистанции 40 километров, оставалось лишь несколько километров до финиша.

О причине смерти на данный момент данных нет. Тело Шамшурина доставят на родину.

Как сообщается на сайте чемпионата мира среди ветеранов-лыжников Masters World Cup 2018, соревнования для спортсменов старше 30 лет проходили с 19 по 26 января.

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов. Источник: Лайф