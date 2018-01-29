Назван предварительный состав сборной Казахстана на Олимпиаду в Пхенчхан

Наши спортсмены будут представлены в девяти из пятнадцати видов спорта.

Обнародован предварительный состав олимпийской сборной Казахстана, который выступит на Играх в Пхенчхане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Prosports.kz.

На данный момент в списке присутствуют 43 атлета из семи видов спорта. Состав сборных по шорт-треку, фигурному катанию, конькобежному спорту, биатлону и фристайлу был официально объявлен и уже практически на сто процентов не претерпит изменений. Чего не скажешь о лыжных гонках, где только Алексей Полторанин имеет железное место в команде. На оставшиеся шесть лицензий претендуют по меньшей мере восемь спортсменов.

По информации Prosports.kz в ближайшие дни будет обнародованы фамилии двух горнолыжников и одного прыгуна на лыжах с трамплина. После чего Казахстан полностью заполнит олимпийские квоты, предоставленные международной федерацией лыжных видов спорта. Всего же казахстанцы на Олимпиаде будут представлены в девяти из пятнадцати видов спорта.

Напомним, что первыми в Пхенчхан отправятся наши биатлонисты.