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Китайские панды обезумели от счастья при виде снега

29 января 2018, 01:22

На некоторые регионы страны обрушился редкий для этих краёв вид осадков.

В Сети появилось видео с пандами из зоопарков китайских городов Ханчжоу и Шанхай. На роликах видно, что животные так обезумели от счастья при виде снега, что начали забавно кувыркаться в белых сугробах. Кадры опубликовали местные СМИ, пишет life.ru.

Отмечается, что на некоторые регионы страны обрушился редкий для этих краёв вид осадков. Вот уже несколько дней страну накрывает снегопад.

— Если некоторые животные опасались стоять на холодной земле, то панды взволнованно играли на снегу, — отметили местные СМИ.


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