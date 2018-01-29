Китайские панды обезумели от счастья при виде снега
На некоторые регионы страны обрушился редкий для этих краёв вид осадков.
В Сети появилось видео с пандами из зоопарков китайских городов Ханчжоу и Шанхай. На роликах видно, что животные так обезумели от счастья при виде снега, что начали забавно кувыркаться в белых сугробах. Кадры опубликовали местные СМИ, пишет life.ru.
Отмечается, что на некоторые регионы страны обрушился редкий для этих краёв вид осадков. Вот уже несколько дней страну накрывает снегопад.
— Если некоторые животные опасались стоять на холодной земле, то панды взволнованно играли на снегу, — отметили местные СМИ.
SNOW DAY: The second snowfall of the year at Qin Qin the panda's zoo has her so excited to get outside and play. https://t.co/w6RHmLFGv7 pic.twitter.com/ai3Yf1FVRH— ABC News (@ABC) 28 января 2018 г.
Panda playing in he snow pic.twitter.com/AGe46KIwpK— Fluffy Paradise (@FluffyParadise) 28 января 2018 г.
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