Казахстанский фильм о балете оценили зрители в Киеве

Режиссер Газиз Насыров совместно с хореографом Анварой Садыковой сняли документальный фильм об истории танцевального искусства "Казахский танец". Фильм был создан на киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова. Авторы представили картину на оценку зрителям в Киеве, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал "Хабар".

В киноленте можно увидеть редкие исторические кадры из золотого архива с Шарой Жиенкуловой, которую в народе называют "бриллиантом" музыкально-пластического искусства, а также уникальное видео из личного архива режиссера Анвара Садыкова. Авторы решили передать истоки национального танца и показать развитие классического балета через творчество молодой балерины Жанель Улановой.

По сюжету девушка сталкивается с серьезными жизненными трудностями.

Из-за травмы спины врачи рекомендуют никогда не танцевать, но главная героиня наперекор судьбе побеждает в танцевальном конкурсе.

"Соединение вот этих удивительных людей в одном фильме, включая Асет Ерназарова, который является руководителям хроники, который тонко направлял съемочную группу и, включая тех людей, которые во всех городах Казахстана, и я уверен, и сейчас они танцуют, репетируют и работают над казахскими танцами, очень любят национальные танцы, искусство и душу - получился этот фильм", - рассказал режиссер документального фильма "Казахский танец" Газиз Насыров.

В картине зрители наблюдали работу основателя первого ансамбля национального танца Казахстана Аубакира Исмайлова, а также творчество живой легенды отечественного балета - Булата Аюханова.

"Я смог проникнуть в историю, очень приятно и эмоционально, национально самобытный фильм. Я хотел сказать, что очень хорошо переплетены такие события, как взятая самобытность из старых записей и традиций", - поделился впечатлением зритель Сергей Гончарук.

"Он такой познавательный фильм, мы много чего нового узнали даже для себя. Элементы движения танца, он такой разъясняет нам все это, поэтому я, например, получил большое удовольствие. Также, наверное, и мои соотечественники, которые узнали много чего нового из этого фильма. И приобщились мы к казахской культуре, и я вам скажу, мы как будто там побывали среди вот этих степей, среди вот этих гор", - рассказал руководитель казахского культурного центра "Достык" в Киеве Жамиль Аязбаев.