Никто не лишит Россию права вето в ООН

Россию не будут пытаться лишить права вето в ООН из-за ее позиции по вводу миротворцев в Донбасс, заявил телеканалу "112 Украина" спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, пишет РИА Новости.

"Когда речь идет об ООН, конечно, Россия имеет право вето. Я не думаю, что кто-то будет пытаться это изменить", — сказал он, добавив, что вообще не рассматривает подобный вариант развития событий.

Волкер подчеркнул, что важно "коммуницировать с Россией напрямую", так как это необходимо для благополучного завершения вооруженного конфликта в Донбассе. "Поэтому диалог очень важен", — отметил спецпредставитель Госдепа.

Идею о размещении миротворческого контингента ООН в Донбассе высказал российский президент Владимир Путин. По его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, и миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. В Киеве уверены, что миссия ООН должна иметь более широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

Москва разработала свой проект резолюции по миротворческой миссии ООН в Донбассе, с которым не согласен Киев. Глава МИД Украины Павел Климкин ранее заявил, что Украина, США, Германия и Франция практически создали совместный проект резолюции ООН по миротворцам в Донбассе. В Москве подобные инициативы сравнили с введением в Донбасс "оккупационной администрации с целью похоронить комплекс мер, единогласно одобренный Светом Безопасности ООН, и решить проблему силой".