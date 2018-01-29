О порядке исчисления социального налога с 2018 года
ДГД по Западно-Казахстанской области касательно исчисления социального налога с 2018 года сообщает следующее:
Согласно статье 482 Налогового кодекса Республики Казахстан плательщиками социального налога являются:
1) индивидуальные предприниматели;
2) лица, занимающиеся частной практикой;
3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан (и/или его структурные подразделения);
4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянные учреждения;
5) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через структурное подразделение, которое не приводит к образованию постоянного учреждения.
Не являются плательщиками социального налога налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе патента и крестьянские, фермерские хозяйства, также специализированные организации, в которых работают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения, соответствующие условиям пункта 3 статьи 290 Налогового кодекса.
Объектом налогообложения социального налога для индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и лиц, занимающихся частной практикой, является численность работников, включая самих плательщиков.
Также объектом налогообложения для плательщиков юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянные учреждения, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие деятельность через структурное подразделение, которое не приводит к образованию постоянного учреждения, являются расходы работодателя по доходам работников.
Из объекта налогообложения исключаются:
1) обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
2) взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании и другие доходы работников в соответствии с Налоговым кодексом.
Согласно статье 485 Налогового кодекса социальный налог исчисляется по ставке:
с 1 января 2018 года - 9,5%;
с 1 января 2025 года - 11%.
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, исчисляют социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты, за себя, и 1-кратном размере месячного расчетного показателя за каждого работника (данное положение не распространяется на налогоплательщиков в период временного приостановления ими представления налоговой отчетности, индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, а также на лиц, которые не получали в отчетном налоговом периоде доход).
Сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании».
При превышении суммы исчисленных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой исчисленного социального налога или равенстве их сумм сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, считается равной нулю.
Налоговым периодом для исчисления социального налога является календарный месяц. Декларация по социальному налогу представляется в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.