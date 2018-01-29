О порядке исчисления социального налога с 2018 года

ДГД по Западно-Казахстанской области касательно исчисления социального налога с 2018 года сообщает следующее:

Согласно статье 482 Налогового кодекса Республики Казахстан плательщиками социального налога являются:

1) индивидуальные предприниматели;

2) лица, занимающиеся частной практикой;

3) юридические лица-резиденты Республики Казахстан (и/или его структурные подразделения);

4) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянные учреждения;

5) юридические лица-нерезиденты, осуществляющие деятельность через структурное подразделение, которое не приводит к образованию постоянного учреждения.

Не являются плательщиками социального налога налогоплательщики, применяющие специальный налоговый режим на основе патента и крестьянские, фермерские хозяйства, также специализированные организации, в которых работают инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по потере слуха, речи, зрения, соответствующие условиям пункта 3 статьи 290 Налогового кодекса.

Объектом налогообложения социального налога для индивидуальных предпринимателей, за исключением индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, и лиц, занимающихся частной практикой, является численность работников, включая самих плательщиков.

Также объектом налогообложения для плательщиков юридических лиц-резидентов Республики Казахстан, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие деятельность в Республике Казахстан через постоянные учреждения, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющие деятельность через структурное подразделение, которое не приводит к образованию постоянного учреждения, являются расходы работодателя по доходам работников.

Из объекта налогообложения исключаются:

1) обязательные пенсионные взносы в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

2) взносы на обязательное социальное медицинское страхование в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обязательном социальном медицинском страховании и другие доходы работников в соответствии с Налоговым кодексом.

Согласно статье 485 Налогового кодекса социальный налог исчисляется по ставке:

с 1 января 2018 года - 9,5%;

с 1 января 2025 года - 11%.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, исчисляют социальный налог в 2-кратном размере месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату уплаты, за себя, и 1-кратном размере месячного расчетного показателя за каждого работника (данное положение не распространяется на налогоплательщиков в период временного приостановления ими представления налоговой отчетности, индивидуальных предпринимателей, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, а также на лиц, которые не получали в отчетном налоговом периоде доход).

Сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как разница между исчисленным социальным налогом и суммой социальных отчислений, исчисленных в соответствии с Законом РК «Об обязательном социальном страховании».

При превышении суммы исчисленных социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования над суммой исчисленного социального налога или равенстве их сумм сумма социального налога, подлежащая уплате в бюджет, считается равной нулю.

Налоговым периодом для исчисления социального налога является календарный месяц. Декларация по социальному налогу представляется в налоговые органы по месту нахождения ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным периодом.