Блогеры показали смерть пассажиров самолета в случае открытия двери

Авторы популярного YouTube-канала AsapSCIENCE выпустили ролик, в котором объяснили, что произойдет с пассажирами самолета при открытии двери во время полета, пишет Лента.ру.

Ролик под названием «Что, если дверь самолета откроется в полете?» (What If Your Airplane Door Burst Open Mid-Flight?) подробно объясняет, что шансов выжить у пассажиров практически нет.

Если люди не вылетят в первую же секунду в образовавшуюся дыру в обшивке кабины, то с большой долей вероятности задохнутся от недостатка кислорода при ее разгерметизации. Кислородные маски скорее всего не помогут: их хватит максимум на десять минут, а посадка самолета со стандартной высоты займет намного больше времени.

Видео посмотрело более полумиллиона человек. Комментаторы признались, что после просмотра лишь усугубили свою аэрофобию: «Буду ездить только на том, что не летает», — заключает один из них.

Несмотря на неутешительные выводы, авторы видео просят пользователей не беспокоиться, ведь самолет намного безопаснее других видов транспорта. Шанс несчастного случая составляет всего 1 к 9821 (для сравнения — в случае поездки в автомобиле эта цифра составляет 1 к 114).

Фото: скриншот