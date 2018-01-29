Карагандинцы осудили шутку парня о женском макияже

Однако пользователи Сети шутку не поняли.

Шуточный ролик о женском макияже перерос в скандал, сообщает Zakon.kz.

Видео было размещено на странице kandal_krg в Instagram. На кадрах парень продемонстрировал женскую привязанность к макияжу. Однако пользователи Сети шутку не поняли.

"О таких мужчинах нельзя думать. Пинка под зад в сторону плаха", - пишет пользователь meiram_karagandy.

"Красотка ночью,днём урод. Покуда шапалак в башку,вид истинный вернёт", - процитировал с казахскими мотивами фразу из мультфильма "Шрек" erjandalabaev.

"Убила бы такого", - прокомментировала ролик sara989826.

Фото: скриншот