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Восточную пуму официально признали вымершей

29 января 2018, 06:50

Решение было принято в соответствии с американским законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения.

Восточная пума исключена из американского Федерального списка диких животных, находящихся под угрозой исчезновения, и признана вымершей. Соответствующее распоряжение опубликовано в Федеральном регистре ежедневного журнала правительства США, передает РИА Новости.

Решение было принято в соответствии с американским законом о видах, находящихся под угрозой исчезновения. Согласно распоряжению американская Служба охраны рыбных ресурсов и диких животных официально признает восточную пуму вымершей на основании "доступной научной и коммерческой информации".

Отмечается, что за хищником наблюдают с 1938 года, и на данный момент отсутствуют доказательства существования где-либо незамеченной популяции или одиночных представителей этого подвида.


Распоряжение вступает в силу с 22 февраля 2018 года.

Фото: CC BY 2.0 / Bruce Tuten / Eastern Couga (Puma concolus)


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