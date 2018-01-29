У Шараповой появился новый бойфренд

29 января 2018, 07:18

Гилкс является одним из основателей аукционного дома Paddle8.

Российская теннисистка Мария Шарапова начала встречаться с британским предпринимателем Александром Гилксом, передает Лента.ру.

Журналисты английского издания опубликовали фотографию теннисистки и Гилкса при выходе из аэропорта Лос-Анджелеса. Пара уехала вместе на такси. Пока никто из них не подтвердил серьезность отношений.

20 января Шарапова вылетела с Открытого чемпионата Австралии. Она проиграла немке Ангелике Кербер в матче третьего круга турнира.

Cпортсменка является пятикратной победительницей турниров серии «Большого шлема». Россиянка выигрывала Открытый чемпионат США в 2006 году.

В прошлом 30-летняя Шарапова имела отношения с теннисистами Энди Роддиком, Новаком Джоковичем и Григором Димитровым, а также с баскетболистом Сашей Вуячичем.

Гилкс является одним из основателей аукционного дома Paddle8. Он состоит в дружеских отношениях с британской королевской четой: принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Ранее англичанин встречался с сестрой Кейт Миддлтон — Пиппой.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости


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