Выход астронавтов в космос перенесли на середину февраля

Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.

Выход астронавтов в открытый космос для работ по техническому обслуживанию Международной космической станции (МКС) перенесен с понедельника на середину февраля, говорится в сообщении в микроблоге НАСА в Twitter, передает РИА Новости.

"Представители МКС отложили до середины февраля запланированный на понедельник выход в космос по обслуживанию (канадского манипулятора) Canadarm 2", — говорится в сообщении.

Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.

Двадцать третьего января Ванде Хай и еще один астронавт НАСА Скотт Тингл заменили один из захватов манипулятора. Аналогичная процедура была проведена в октябре прошлого года на его другом конце.

Фото: © NASA / Jack Fischer