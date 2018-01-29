Выход астронавтов в космос перенесли на середину февраля
Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.
Выход астронавтов в открытый космос для работ по техническому обслуживанию Международной космической станции (МКС) перенесен с понедельника на середину февраля, говорится в сообщении в микроблоге НАСА в Twitter, передает РИА Новости.
"Представители МКС отложили до середины февраля запланированный на понедельник выход в космос по обслуживанию (канадского манипулятора) Canadarm 2", — говорится в сообщении.
Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.
Двадцать третьего января Ванде Хай и еще один астронавт НАСА Скотт Тингл заменили один из захватов манипулятора. Аналогичная процедура была проведена в октябре прошлого года на его другом конце.
Фото: © NASA / Jack Fischer
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