Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Выход астронавтов в космос перенесли на середину февраля

29 января 2018, 07:43

Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.

Выход астронавтов в открытый космос для работ по техническому обслуживанию Международной космической станции (МКС) перенесен с понедельника на середину февраля, говорится в сообщении в микроблоге НАСА в Twitter, передает РИА Новости.

"Представители МКС отложили до середины февраля запланированный на понедельник выход в космос по обслуживанию (канадского манипулятора) Canadarm 2", — говорится в сообщении.

Как ожидалось, выход в космос должны были осуществить американский астронавт Марк Ванде Хай и его японский коллега Норисигэ Канаи.

Двадцать третьего января Ванде Хай и еще один астронавт НАСА Скотт Тингл заменили один из захватов манипулятора. Аналогичная процедура была проведена в октябре прошлого года на его другом конце.

Фото: © NASA / Jack Fischer


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...