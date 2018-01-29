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Музыкант Леонард Коэн посмертно удостоен "Грэмми"

29 января 2018, 08:12

Награда была присуждена канадскому музыканту в номинации "Лучшее сольное рок-исполнение".

Канадский писатель, поэт и музыкант Леонард Коэн посмертно получил премию Grammy в номинации "Лучшее сольное рок-исполнение" за песню You Want It Darker, сообщает Лайф.

Коэн ушёл из жизни в возрасте 82 лет в начале ноября 2016 года. Широкую популярность он получил благодаря песни Hallelujah.

За победу в этой категории также боролись группа Foo Fighters с композицией Run, исландский квартет Kaleo с песней No Good и погибший в 2017 году лидер группы Soundgarden Крис Корнелл с треком The Promise. Последней в список номинантов вошла группа Nothing More с композицией Go To War.

Напомним, в воскресенье Национальная академия искусства и техники грамзаписи США проводит в Мэдисон-сквер-гардене вручение премии "Грэмми". Впервые за последние 15 лет церемония проходит в Нью-Йорке.

Фото: © REUTERS/Luke MacGregor


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