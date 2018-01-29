Посетителей ТРЦ учили играть в теннис

Федерация тенниса Казахстана в преддверии матчей Кубка Дэвиса, Казахстан-Швейцария провела мастер-класс для посетителей торгового центра Mega Silk Way, сообщает Zakon.kz.

В мастер-классе приняли участие казахстанские теннисисты Дмитрий Попко, Тимур Хабибулин, Денис Евсеев и Роман Хасанов.

Спортсмены за короткое время научили детей держать ракетку, вести себя на корте, а также правильно подавать мяч в игру. После самые активные юные игроки получили призы от организаторов и билеты на матч Кубка Дэвиса, Казахстан- Швейцария. Затем жители и гости столицы активно участвовали в викторине на тему тенниса, те, которые правильно отвечали на вопросы, получали призы от организаторов.

После мастер-класса с теннисистами была организована фото- и автограф-сессия.

Напомним, что мастер-класс был приурочен предстоящему матчу 1/8 финала Мировой группы Кубка Дэвиса, Казахстан- Швейцария. Матчи пройдут со 2 по 4 февраля в Национальном теннисном центре города Астаны.