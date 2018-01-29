Прямая трансляция правительственного часа в Мажилисе Парламента РК
С докладом выступает министр здравоохранения Елжан Биртанов.
В Мажилисе Парламента РК начался «правительственный час» на тему «Цифровизация здравоохранения», сообщает Zakon.kz.
С докладом выступает министр здравоохранения Елжан Биртанов.
В рамках «правительственного часа» в фойе зала пленарных заседаний Мажилиса также проходит выставка.
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