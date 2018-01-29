В ряде регионов РК сохраняются сильные морозы

Вся территория республики будет находится под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидается усиление ветра, туман, низовая метель, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами усилится ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, в Кызылординской области местами –туман. В Жамбылской области ожидается низовая метель, туман, ветер 15-23 м/с. В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер 18-23 м/с, ночью местами ожидается туман. В Северо-Казахстанской, Акмолинской, днем в Павлодарской, ночью в Мангистауской областях усилится ветер 15-23 м/с, в Северо-Казахстанской, Акмолинской областях – туман. В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях ожидается туман.В Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз. В Мангистауской области ожидается местами сильный мороз. В Алматы днем -21°, ясно. В Астане днем -19°, ясно.

Фактическая погода по состоянию на 9:30

Фото: Sptunik/ Анатолий Устиненко.