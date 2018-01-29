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Боевики напали на военную академию в Кабуле

29 января 2018, 09:30

Сегодня утром, группа боевиков совершила нападение на военную академию имени маршала Фахима в столице Афганистана.

В настоящее время с территории академии доносятся звуки выстрелов и взрывов, передает ТАСС.

Как уточняется, силы безопасности перекрыли дороги, которые ведут к учебному заведению.

О жертвах, пострадавших и ущербе пока нет никакой информации.

Фото: DW


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