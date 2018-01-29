Ж.Асанов: Справедливость - во главу угла

Председатель Верховного Суда Жакып Асанов, выделяя семь столпов - задач судебной системы, среди которых особо отметил справедливость, сообщает Zakon.kz.

«Общество оценивает не только решения суда, но и сам процесс. Суд считают справедливым, когда стороны имеют равные шансы на выигрыш, когда судья одинаково требователен и внимателен к обеим сторонам, участники видят вежливость и уважение и получают убедительное объяснение конечного решения судьи. Даже проиграв, сторона принимает решение суда с пониманием, без гнева и агрессии, так как с ним обошлись по-людски», - отметил Ж. Асанов.

Говоря об обвинительном уклоне судебных актов, Председатель Верховного Суда высказался об эффекте прайминга, когда первоначальная установка влияет на подсознание и последующее поведение человека, то есть судьи. Ж. Асанов сказал о предложении экспертов передавать судье не всё уголовное дело, а лишь обвинительный акт.

Касательно справедливости в гражданском процессе, он отметил о нацеленности суда формально соблюсти ГПК, а не решить спор. «Наши судьи ограничены рамками иска и пассивны. «Бедой» назван «лабиринт» процедур. «Пройдя «круги ада» нашей бюрократии и даже выиграв дело», Ж. Асанов высказал сомнение, что такое мытарство будет справедливым.

Председатель Верховного Суда отметил о просьбе судей Сарыаркинского суда о предоставлении процессуальной активности и судебных актах «законных, но несправедливых». При этом было подчеркнуто, что это пробелы закона, а не судьи.