ЮКО заняла 2-ое место по удельному весу в объеме валовой продукции

В 2017 году объем валовой продукции сельского хозяйства Южно-Казахстанской области составил 522 397 млн. тенге, что по сравнению с 2016 годом больше на 2 процента, в том числе объем валовой продукции животноводства составил 231 177 млн. тенге, увеличившись на 4,2%. В результате, по республике область заняла 2-ое место по удельному весу в объеме валовой продукции. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций сообщил руководитель областного департамента статистики Айдар Абилдабеков.

Вместе с тем, в 2017 году промышленными предприятиями области произведено продукции на сумму 858 458 млн. тенге.

«В сфере горнодобывающей промышленности и разработке карьеров произведено продукции на сумму - 181 098 млн. тенге, в обрабатывающей промышленности - 585 740 млн. тенге, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - 76 435 млн. тенге. Наряду с этим, произведено продукции на сумму 15 185 млн. тенге в водоснабжении, канализационной системе, контроля над сбором и распределением отходов», - сказал А.Абилдабеков.

Стоит отметить, что доля объема промышленной продукции области в объеме республики составляет 3,8% или 8-е место, а по темпу роста - 11 место. По словам руководителя департамента, на 1 января 2018 года количество действующих в регионе субъектов малого и среднего предпринимательства составило 213 028 единиц. Отметим, что 13,8% действующих субъектов МСП в Республике Казахстан приходится на Южно-казахстанскую область.

По итогам 9 месяцев 2017 года субъектами малого и среднего предпринимательства произведено продукции на сумму 755181 млн. тенге, что на 9,2% превышает уровень 9 месяцев 2016 года.