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Спилберг снимет пятую часть «Индианы Джонса»

29 января 2018, 09:57

Выход картины запланирован на 10 июля 2020 года.

Ради этого проекта Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история», сообщает "Газета. ru" со ссылкой на The Independent.

Последняя часть о приключениях уже легендарного археолога «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году.

В работе над фильмом примут участие Джордж Лукас в качестве исполнительного продюсера, а композитором картины станет Джон Уильямс. В настоящее время неизвестно, кто, помимо Харрисона Форда, войдет в актерский состав.

Ранее сообщалось, что в новом фильме о приключениях Индианы Джонса не будет актера Шайи ЛаБафа, который исполнял роль сына главного героя.

Фото: КиноПоиск+


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