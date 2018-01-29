Спилберг снимет пятую часть «Индианы Джонса»

Выход картины запланирован на 10 июля 2020 года.

Ради этого проекта Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история», сообщает "Газета. ru" со ссылкой на The Independent.

Последняя часть о приключениях уже легендарного археолога «Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышла в 2008 году.

В работе над фильмом примут участие Джордж Лукас в качестве исполнительного продюсера, а композитором картины станет Джон Уильямс. В настоящее время неизвестно, кто, помимо Харрисона Форда, войдет в актерский состав.

Ранее сообщалось, что в новом фильме о приключениях Индианы Джонса не будет актера Шайи ЛаБафа, который исполнял роль сына главного героя.

Фото: КиноПоиск+