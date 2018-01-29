Асанов: У судебной системы высокий потенциал развития

Председатель Верховного Суда Жакып Асанов провел расширенное совещание судей по итогам отправления правосудия за 2017 год.

Выступая на совещании, он напомнил слова Президента о том, что «верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут получать справедливые решения суда и их права будут полностью защищены».

Ж. Асанов сообщил о получении тысячи предложений на обращение Верховного Суда к судьям, адвокатам, прокурорам. Они касаются «сложных тем процессуального и материального права, отбора и назначения судей и элементарной культуры их поведения на процессе». Идеи объединены в 7 проектов, создали столько же команд. Команды нацелены достичь эффективных изменений и работать на конкретный результат. Их работа будет скорректирована стейкхолдерами и юридическим сообществом, членами Международного совета и судьями МФЦА - корифеями английского права с богатейшим опытом в Высоком суде Англии и Уэльса.

Председатель Верховного Суда подчеркнул, что судебная система будет работать в фарватере поручений Президента, данных на VII съезде судей, прописанных в Послании, Плане Нации, программах «Цифровой Казахстан» и «Рухани Жангыру».