Рекордное число пассажиров перевезли авиакомпании Казахстана в 2017 году

В 2017 году казахстанские авиаперевозчики перевезли самое большое количество пассажиров за последние 25 лет, сообщает bnews.kz со ссылкой на пресс-службу МИР РК.

По данным ведомства, темпы роста пассажиропотока за прошлый год составили 23%, что является лучшим показателем за последние 25 лет. Рост транзитных пассажиров составил 30%, грузоперевозок - 24%.

«К 2020 году планируется увеличение пассажирских авиаперевозок на 35%, транзитных авиапассажиров - более чем в 2,5 раза и грузоперевозок - в два раза», - говорится в сообщении МИР РК.

Всего в 2017 году аэропортами обслужено 14,2 млн пассажиров, что больше показателя 2016 года на 17% (12,2 млн пассажиров).

По информации пресс-службы ведомства, казахстанские авиационные власти успешно прошли аудит ИКАО.

«В период с 22 по 30 ноября 2017 года комиссией ИКАО был проведен аудит по авиационной безопасности, который представляет собой комплексную проверку системы безопасности аэропортов. Экспертная оценка проводится по 480 вопросам, тогда как во время прохождения аудита 2009 года проверка осуществлялась по 299 вопросам, что говорит об ужесточении требований ИКАО в вопросах авиационной безопасности. По предварительным оценкам, экспертами ИКАО отмечается значительный прогресс Казахстана, и ожидается, что мы серьезно улучшим показатели в рейтинге ИКАО», - отмечается в сообщении.

Официальные результаты будут опубликованы к 1 февраля 2018 года.

С казахстанских авиакомпаний сняты все ограничения на полеты в страны Евросоюза. В Казахстане работают 53 авиакомпании: 20 авиакомпаний осуществляют коммерческие воздушные перевозки (в т.ч. семь авиакомпаний выполнют регулярные пассажирские авиаперевозки), 32 - авиационные работы.

В государственном реестре воздушных судов зарегистрировано 913 единиц, наблюдается ежегодный стабильный рост количества воздушных судов.