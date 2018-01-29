Детям сиротам и малообеспеченным семьям вручили ключи от новых квартир по программе «Нұрлы жер»

В пятиэтажном доме имеется 60 квартир, из них 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных.

В городе Алга Актюбинской области глава региона Бердыбек Сапарбаев вручил ключи новоселам многоквартирного жилого дома, возведенного в рамках государственной программы «Нұрлы жер», передает Информационный центр «Актобе акпарат».

В пятиэтажном доме имеется 60 квартир, из них 5 - однокомнатных, 30 - двухкомнатных, 20 - трехкомнатных, 5 – четырехкомнатных. Площадь каждой квартиры варьируется от 31 до 79 квадратных метров.

Счастливыми обладателями собственной жилой площади стали 12 детей сирот и оставшихся без попечения родителей, 19 семей, относящихся к категории социально уязвимых, 18 работников бюджетной сферы, а также семья, чье единственное жилье было признано аварийным. Оставшиеся 10 квартир были предоставлены в аренду работникам бюджетных организаций. В ближайшее время по данной программе в эксплуатацию планируется сдать еще один многоквартирный жилой дом.

«По поручению Главы государства в области успешно реализуются программы «Нұрлы жер» и «Нұрлы жол», направленные на повышение благосостояния граждан путем обеспечения их жильем. В прошлом году впервые в истории области построено 793 тыс. кв. метров жилья. Новоселами стали более 6800 актюбинских семей. Это стало возможным благодаря государственной поддержке. Мы продолжим эту работу не только в городе Актобе. Во всех районных центрах будут строиться такие дома», - сказал Б.Сапарбаев.

Одним из счастливых обладателей квадратных метров стала выпускница областного детского дома Ольга Васильева.

«У нас с мужем большая семья, четверо детей. Раньше мы жили у свекрови. Сегодня нам вручили ключи от собственной трехкомнатной квартиры», - поделилась радостью Васильева.

Также аким области побывал на центральном стадионе г.Алга, где наградил команды-победители районного соревнования по хоккею с шайбой «Жұлдызды шайба» и конкурса ледовых катков «Ең үздік мұз айдыны».

«Создавая условия для занятия наших детей спортом, мы инвестируем в физическое, духовное и моральное здоровье подрастающего поколения. Обращаюсь ко всем учителям, директорам школ с просьбой уделять больше внимания вовлечению своих воспитанников в массовый спорт. В свою очередь руководство области, согласно поручению Главы государства, продолжит работу по укреплению и развитию материально-технической базы для занятий населения спортом», - отметил в поздравительной речи аким области.

Победителями турнира по хоккею с шайбой стали команды Маржанбулакского, Бестамакского сельских округов и школы №2 им.В.Пацаева. В феврале текущего года им предстоит защищать честь района на областном соревновании в Актобе.

Победителям соревнований глава региона вручил дипломы, клюшки и коньки.

В конкурсе лучший ледовый каток призовых мест удостоились Тамдинский, Бестамакский и Сарыхобдинский сельские округа. По словам директора районного физкультурно-оздоровительного комплекса им. Есет батыра Берика Бакытова, в первую очередь судьи оценивали ровность льда, а также техническое оснащение катков.

«Сегодня катки есть во всех 27 общеобразовательных школах района, в ДЮСШ, во всех сельских округах. Последние два – три года зимним видам спорта уделяется много внимания. Приобрели спортивные формы, снаряжения. Как следствие, по сравнению с прошлым зимним сезоном. Детей, желающих заниматься зимними видами спорта, стало больше на 30%», - отметил Бакытов.