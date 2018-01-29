Доверие к правосудию и верховенство права - главная задача судов

Председатель Верховного Суда Жакып Асанов, выступая на расширенном совещании судей по итогам отправления правосудия за 2017 год, напомнил о простых истинах: справедливом суде, как одной из фундаментальных основ благосостояния и устойчивого развития, а также судьях, не подверженных политике.

Говоря об этом, Ж. Асанов подчеркнул поставленные задачи Елбасы по повышению доверия граждан к суду и вхождению в 30-ку процветающих стран. «Мы не просто выносим приговоры. Как хирурги, «оперируем» судьбы людей. Эти постулаты должны повторять, как клятву Гиппократа», - отметил он.

При этом для выполнения поставленной Елбасы стратегической задачи, как считает Ж. Асанов, у судебной власти есть всё: политическая поддержка Лидера нации, крепкий правовой фундамент и сформированный судейский корпус.

Подчеркнув большую работу, проделанную до этого судебной системой, Председатель Верховного Суда представил свое видение о том, каким он видит суд завтра, какой вклад может внести каждый судья для вхождения в 30-ку процветающих стран и что должна сделать судебная власть для решения этой стратегической задачи.