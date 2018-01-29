Суды должны помочь Казахстану войти в 30-ку развитых государств - Асанов

В Астане прошло расширенное совещание по итогам отправлению правосудия за 2017 год. В своем выступлении Председатель Верховного Суда Жакып Асанов отметил глобальную задачу, которую ставит Президент страны - войти в тридцатку процветающих стран.

«Туда стремятся со всей планеты, кто не нашёл лучшей жизни у себя. Мы ведь хотим, чтобы наши граждане были счастливы на родной земле? Привлекать инвестиции в страну? Вот почему Елбасы ставит такую стратегическую задачу, и судебной власти это касается напрямую. Для этого у нас есть всё - политическая поддержка Лидера нации, крепкий правовой фундамент и сформированный судейский корпус», - сказал Ж. Асанов.

«Верховенство закона будет обеспечено тогда, когда граждане будут получать справедливые решения суда и их права будут полностью защищены, сейчас об этом говорить рано. Это не мои слова, так сказал Президент летом 17-го года», - отметил Председатель Верховного Суда.