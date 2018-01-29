Техническое и профессиональное, послесреднее образование в Республике Казахстан на начало 2017/18 учебного года

На начало 2017/2018 учебного года в Республике Казахстан функционировало 779 самостоятельных организаций технического и профессионального образования (далее - ТиПО), кроме того 29 несамостоятельных учебных заведений. Государственными являются 58,3% или 454 учебных заведений, в них обучается 281,9 тыс. человек.

Общая численность учащихся составляет 489,3 тыс. человек, из них 229,0 тыс. человек или 46,8% - женщины. По сравнению с предыдущим учебным годом численность учащихся увеличилась на 1,0% (в 2016/2017 - 488,9тыс.человек).

67,0% от общего числа учащихся обучаются на базе основного среднего образования, 31,3% - на базе общего среднего образования, 1,7% - на базе ТиПО. На дневной форме обучается 87,0% учащихся, на заочной и вечерней формах 12,4% и 0,6% соответственно.

На начало 2017/2018 учебного года прием учащихся составил 168956 человек. Наиболее востребованными специальностями являлись: -медицина, фармацевтика - 24583 (14,5%); -сервис, экономика и управление - 23 564 (13,9%); - образование - 23124 (13,7%); - производство, монтаж, эксплуатация и ремонт (по отраслям). Эксплуатация транспорта - 22763 (13,5%); - сельское хозяйство, ветеринария и экология-13 948 (8,3%); - связь, телекоммуникации и информационные технологии. Электронная техника - 13748 (8,1%); - по другим специальностям - 47226 (28,0%).

Сохраняется тенденция роста доли учащихся, обучающихся на государственном языке, так если в 2015/2016 учебном году удельный вес получающих техническое и профессиональное образование на казахском языке составлял 57,9%, то в отчетном периоде вырос до 59,3%.

Число выпускников в 2017 году составило 146,6 тыс.человек, из них 90,1 тыс.человек или 61,5% трудоустроены и 14,2 тыс. человек или 9,7% продолжили обучение в высших учебных заведениях и колледжах.Г

В организациях технического и профессионального образования республики занято 37,8 тыс. преподавателей и 6,1 тыс. мастеров производственного обучения. Из общего числа педагогических работников

33,0 тыс. человек или 87,2% состоят в штате учебных заведений. Высшую категорию имеют 9 937 преподавателей и 593 мастеров производственного обучения, что составляет соответственно 26,3% и 9,8% от общего их числа.

Общая площадь зданий организаций технического и профессионального образования на начало 2017/2018 учебного года составила 4652,5 тыс. кв.м., из них 4473,5 тыс.кв.м. или 96,2% являются собственностью учебных заведений.