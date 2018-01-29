Назначен уполномоченный имам ДУМК по городу Алматы

По приказу Верховного муфтия Серикбая кажы Ораза Еркинбек Керимбекулы Шохаев назначен уполномоченным имамом ДУМК по городу Алматы, Главным имамом Центральной мечети г. Алматы.

Перед пятничным намазом Верховный муфтий Серикбай кажы Сатыбалдыулы лично представил джамаату нового Главного имама Центральной мечети г. Алматы:

«Еркинбек Керимбекулы - кари Корана, владеет семью иджазами по кыраату Шатыби. Он с отличием окончил университет Триполи (Ливан), квалифицированный исламовед. Он проработал преподавателем в учебных заведениях и научным сотрудником в научных центрах страны. У него большой опыт в сфере религии, он - деловой и квалифицированный религизный деятель», - отметил Верховный муфтий.

Серикбай кажы Сатыбалдыулы выразил благодарность бывшему Главному имаму Центральной мечети г. Алматы Нурбек кажы Есмаганбету и пожелал успешной работы на новой должности.

«Нурбек Есмаганбет выполнял функцию Главного имама г. Алматы в течение 5 лет. За этот период были реализованы немало масштабных проектов и мероприятий. У него огромный опыт в сфере религии. Учитывая его образованность и квалифицированность, он назначается руководителем отдела по делам религии и анализа ДУМК. Убежден в том, что Н.Есмаганбет будет выполнять свою работу на высшем уровне», - заявил Верховный муфтий Серикбай кажы Ораз.

Биография:

Еркинбек Керимбекулы Шохаев родился 1980 году.

1998-2001 г.г. - он учился в Центре подготовки чтецов Корана при мечети «Тура жол».

2001-2006 гг. - в Центре по изучению Корана Триполи (Ливан), специальность: кари (7 иджаза по кыраату Шатыби).

В 2002-2006 гг. - в университете Триполи на факультете исламских наук, где получил степень бакалавра. Специальность: исламовед - шариат (получил диплом с отличием).

2007-2009 гг. - Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева - магистратура. Специальность: религиовед (диплом с отличием).

С 26 октября по 13 ноября 2015 - курсы переподготовки для ранее назначенных руководителей корпуса «Б» «Модернизация управления государством РК» в академии управления Государством при Президенте РК.

С ноября 2016 г. по настоящее время обучается в Египетском университете исламской культуры Нур-Мубарак (PhD-докторант).

Трудовая деятельность:

2006-2008 г.г. - научный сотрудник в Президентском центре культуры г. Астана.

2008-2010 г.г. - переводчик, специалист по консульским делам в посольстве Объединенных Арабских Эмиратов в РК.

2009-2010 г.г. - преподаватель в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, кафедра философии

2010-2012 г.г. - заместитель директора в республиканском Центре по подготовке чтецов Корана «Кауам Аддин Аль-Иткани Аль-Фараби Ат-Туркистани».

2011-2013 г.г. - преподаватель в Евразийском национальном университете им. Л. Гумилева, кафедра философии

с января по апрель 2012 г. - ведущий научный сотрудник в Агентстве по делам религий РК, РКГУ «Научно-исследовательский и аналитический центр по вопросам религий».

2012-2013 г.г. - главный эксперт в Агентстве по делам религий РК, Управление по связям с исламскими религиозными объединениями;

с марта по июль 2013 г. - и.о. директора Агентства по делам религий РК, Департамент по делам религий Атырауской области;

с сентября 2013 г. по январь 2014 г. - преподаватель в Атырауском государственном университете имени Х. Досмухамедова;

-2016 г.г. - руководитель Управления по делам религий Атырауской области

с 2016 г. - старший преподаватель в Египетском университете исламской культуры «Нур-Мубарак»

с 26 января 2018 г. - уполномоченный имам ДУМК по г. Алматы, Главный имам Центральной мечети г. Алматы.