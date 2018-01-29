Назначен заместитель руководителя аппарата акима Жамбылской области

Приказом руководителя аппарата акима Жамбылской области №42-Ж/Қ-М от «25» января 2018 года заместителем руководителя аппарата акима Жамбылской области назначена Смагулова Лаззат Уакитовна

Смагулова Лаззат Уакитовна родилась в 1970 году, образование высшее, в 1992 году окончила Казахский ордена Трудового Красного Знамени государственный педагогический университет имени Абая по специальности «преподаватель истории, советского права и обществоведения», в 2007 году Южно-Казахстанский государственный университет по специальности «экономист».

С 1992-1994 гг.- архивист Центрального государственного архива Республики Казахстан в городе Алматы, с 1994-1998 гг.- юрист в ТОО «Юридический центр» города Алматы, 1998-2001 гг.- преподаватель Казахского государственного аграрного университета и Академии налоговой полиции, в 2001-2002 годы главный специалист Агентства РК по делам государственной службы, 2002-2007 гг.- начальник отдела по работе с персоналом, начальник Управления кадровой работы и бухгалтерского учета Министерства сельского хозяйства РК, 2007-2011 гг. - первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Республике Узбекистан, начальник службы внутреннего аудита в АО «НК «Социально-предпринимательская корпорация «Оңтүстік»«, 2011-2015 гг. - заместитель руководителя аппарата акима Южно-Казахстанской области, 2015-2016 гг.- заместитель руководителя Центрального аппарата «Партии «Нұр Отан», с сентября 2016 года -советник заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.