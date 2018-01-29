На "Грэмми" назвали песню года

Песней года на церемонии вручения премий "Грэмми" признана композиция That's What I Like, которую исполняет Бруно Марс, передает Life.ru.

Также в этой номинации были представлены ставшая невероятно популярной во всём мире Despacito (Луис Фонси и Дэдди Янки), 4:44 (Джей Зи), Issues певицы Джулии Майклз и 1-800-273-8255 Алессии Кара.

Напомним, 60-я церемония вручения премий "Грэмми" проходит в Нью-Йорке. В этом году награду получил российский пианист Даниил Трифонов — за лучшее классическое инструментальное сольное исполнение.

Фото: © REUTERS/Lucas Jackson