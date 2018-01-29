Во что превратился курорт на границе с Северной Кореей

В 80-е годы в Южной Корее на территории с самыми обильными снегопадами, совсем рядом с северокорейской границей появился один из первых в стране горнолыжных курортов — Alps Ski Resort. В 2006 году он закрылся — это стало следствием снижения интереса к горным лыжам. С того времени некогда крупный курорт не пытались ни переоборудовать, ни снести — он просто медленно и постепенно разрушался. После публикации фотографий руин Alps Ski Resort естественным образом возникли вопросы и о будущем олимпийских объектов в Пхенчхане. Будут ли нужны эти арены и трассы? Как их использовать после Игр? Смогут ли они окупиться? Большой курорт, которому не нашли применения, должен стать для организаторов Олимпиады предостережением. Бесславная гибель Alps Ski Resort — в галерее «Ленты.ру».

В то время, когда на склонах гор нет снега, заброшенные канатные дороги навевают особенное уныние. Возить им больше некого: последний лыжник вышел из Alps Ski Resort в 2006 году. Теперь вокруг — пустота и серость.

Плавательный бассейн без пловцов, окна без стекол, горнолыжный курорт без лыжников: более десяти лет старейший центр зимнего отдыха в Южной Корее медленно умирает. Где-то — от времени, где-то не без посторонней помощи.

Огромные часы давно не работают. Медленно ржавея, они наблюдали, как целый курорт превращался в мертвую точку на карте.

Тот самый вход в апокалипсис. Двери больше не закрываются: все заросло травой.

На территории заброшенного комплекса — кладбище унитазов.

Когда-то Alps Ski Resort выглядел как на этой картине: ухоженные склоны, уютные номера в отелях — короче, отдых высшего класса. Теперь здесь можно поваляться разве что в грязи и мусоре.

При желании можно устроить своеобразную «Черную пятницу»: лыжи, ботинки, возможно, какая-то одежда — и все со стопроцентной скидкой.

В главном холле гостей встречал приветливый персонал, и они расходились по номерам, чтобы окунуться в зимнюю сказку. Сказку эту поглотила реальность.

Здесь постоянно попадаются вещи, напоминающие о хороших временах. На эти винтажные ботинки спроса уже давно нет.

Лестница в одном из многоэтажных отелей на территории курорта. Все тот же мусор, все та же грязь и пыль.

Сейчас Alps Ski Resort — одна большая свалка. Старая одежда, бытовые отходы, строительный мусор — все валяется в одной куче, покинутое и никому не нужное.

Лампочки вкручивать больше некому. Курорт скончался, и эта смерть наводит на размышления: что будет с новенькими олимпийскими объектами в Пхенчхане? В Рио-де-Жанейро, например, спустя полтора года после летних Игр несколько огромных арен стоят заброшенными.

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters