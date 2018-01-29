В частности, изменения внесены в следующие НПА:

В приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 июня 2015 года № 531 «Об утверждении Правил, сроков выдачи и отзыва свидетельства о присвоении квалификационной категории для специалистов в области здравоохранения, за исключением специалистов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»

Заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Прием заявлений от претендентов и выдача свидетельства осуществляется через веб-портал «электронного правительства».

Претенденты подают документы на получение свидетельства не ранее трех месяцев до истечения срока действия имеющегося свидетельства, либо сертификата специалиста с присвоением квалификационной категории, выданного до 9 октября 2015 года.

Свидетельство специалисту:

с медицинским образованием выдается соответствующим территориальным департаментом Комитета охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - департамент Комитета), расположенным по месту основной работы специалиста;

с фармацевтическим образованием выдается соответствующим территориальным департаментом Комитета фармации Министерства здравоохранения Республики Казахстан (далее - департамент Комитета фармации), расположенным по месту основной работы специалиста.

Для получения свидетельства на выше заявляемую категорию, специалист допускается по истечении 3 лет со дня получения действующего свидетельства (сертификата специалиста с присвоением квалификационной категории).»;

Пункты 6 и 7 изложены в следующей редакции:

«6. Срок выдачи свидетельства составляет 5 рабочих дней с момента сдачи пакета документов, указанных в пункте 9 настоящих Правил на веб-портал «электронного правительства».

7. Свидетельство о присвоении квалификационной категории выдается по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам в электронном виде по специальностям, в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2009 года № 774 «Об утверждении Номенклатуры медицинских и фармацевтических специальностей» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 5885) (далее - Номенклатура).

Претенденты с высшим медицинским образованием для получения свидетельства по специальностям, указанных в главах 1 и 2 Номенклатуры, за исключением специальности «Гигиена и эпидемиология», предоставляют документы подтверждающих завершение обучения в интернатуре, клинической ординатуре, резидентуре (по специальностям, не предусматривающим окончание интернатуры, резидентуры - после завершения обучения в высшем учебном заведении), и (или) цикла переподготовки (специализации) по заявляемой специальности.

Претенденты для получения свидетельства по специальностям, указанных в главах 3 и 4 Номенклатуры, за исключением специальностей «Гигиена и эпидемиология», предоставляют документы подтверждающие среднее (техническое и профессиональное), послесреднее медицинское образование и (или) переподготовки (специализации) по заявляемой специальности, либо высшее медицинское образование по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Восточная медицина», «Общая медицина», бакалавриат по специальностям «Общая медицина», «Сестринское дело» и (или) повышение квалификации по заявляемой специальности.»;

В приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 28 августа 2015 года № 693 «Об утверждении Правил проведения сертификации специалистов в области здравоохранения» :

Заголовок главы 1 изложен в следующей редакции:

«Глава 1. Общие положения»;

Заголовок главы 2 изложен в следующей редакции:

«Глава 2. Порядок проведения сертификации»;

Пункт 4 изложен в следующей редакции:

«4. Для получения сертификата претендент предоставляет следующие документы:

заявление по форме согласно приложению 1 к Правилам;

форма сведений согласно приложению 2 к Правилам;

результат Оценки по заявляемой специальности (при наличии свидетельства о присвоении категории, результат Оценки, полученный не позднее 1 года на момент обращения);

диплом о медицинском образовании;

документ об окончании интернатуры, резидентуры, клинической ординатуры по заявляемой специальности (при их наличии);

удостоверение о переподготовке по заявляемой специальности (при наличии);

свидетельство о повышении квалификации за последние 5 лет по заявляемой специальности (предоставляется претендентами, за исключением выпускников интернатуры, резидентуры, среднего учебного заведения, завершивших обучение не позднее 5 лет на момент подачи заявления на получение сертификата);

удостоверение о признании и (или) нострификации документов об образовании, для лиц, получивших медицинское образование за пределами Республики Казахстан;

свидетельства о перемене имени, отчества (при его наличии), фамилии или о заключении брака (супружества) или о расторжении брака (супружества), для лиц, изменивших имя, отчество (при его наличии), фамилию после получения документов об образовании.

К документу, выданному на иностранном языке, дополнительно предоставляется экземпляр нотариально заверенного перевода на казахском или русском языке.»;

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.