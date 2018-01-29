Число абонентов мобильной связи выросло за год почти на 4%

Число абонентов сотовой связи за 2017 год выросло на 3,7%, и составило 26,5 млн единиц. По итогам 2016 года, напротив, их число сокращалось на 2,9%, до 25,5 млн ед.

Количество абонентов сотовой связи имеющих доступ к интернету при этом стабильно растет третий год подряд - в 2015 на 6%, в 2016 - на 12% и в 2017 - сразу на 15,1% (на конец декабря - 13,9 млн ед). Удельный вес абонентов с выходом в интернет увеличился за год с 47,1% до 52,3% от общего числа абонентов сотовой связи.

Плотность абонентов сотовой связи на 100 человек за год увеличилась со 143 до 147 единиц. Из них имеют доступ к Интернету 77 из 100, год назад было 68.

Сегодня услуги мобильной связи в РК предлагают Kcell, Beeline и объединенный Теле2+Алтел (бывшая «дочка» Казахтелекома). Казахтелеком намерен приобрести 75% акций Kcell, что сделает его крупнейшим оператором на рынке мобильной телефонной связи. Антимонопольный комитет рассматривает ходатайство.

Объем услуг операторов мобильной связи уменьшается пятый год подряд. За 2017 год объем услуг мобильной связи составил 221,7 млрд тг, что на 9,8% меньше, чем за 2016 год (245,7 млрд тг).

В ближайшее в Казахстане время вступят новые правила оказания услуг сотовой связи. Операторов сотовой связи обяжут оказывать услугу только в пределах той суммы, которая есть на счету, отменят уведомительные сигналы при звонке на перенесенный номер, дополнительные услуги сотовой связи будут предоставляться только в случае заявления абонента, для всех сотовых операторов будет функционировать одна справочно-информационная служба, с единым номером дозвона 116.

Кроме того, предусмотрено создание «личного кабинета», где каждый абонент сможет управлять своим счетом и подключать понравившиеся услуги. Порядок формирования тарифных планов будет регламентирован.