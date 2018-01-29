В «Астана Опера» впервые выступит Гульжамиля Кадырбекова

Впервые на сцене Камерного зала «Астана Опера» выступит Народная артистка Республики Казахстан, кавалер орденов «Курмет» и «Парасат», профессор Гульжамиля Кадырбекова (фортепиано), сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу «Астана Опера».

Высокая музыкальная культура, отточенное мастерство, благородство исполнительской манеры, необыкновенное артистическое обаяние, одухотворенность исполнения – все эти качества принесли ей широкое признание. 2 февраля в концерте «Шедевры трех столетий» на сцену с виртуозной пианисткой выйдут известные музыканты, лауреаты международных конкурсов Аскар Дуйсенбаев (скрипка), Муса Керимбаев (виолончель) и Майа Сепп (фортепиано).

В программе прозвучат произведения композиторов, отражающих веяние трех эпох – от венского классициста Йозефа Гайдна до родоначальника стиля «танго нуэво» аргентинца Астора Пьяццоллы.

В числе сочинений: Фортепианное трио соль мажор №39 Й.Гайдна, Элегическое трио №1 соль минор С. Рахманинова, «Времена года в Буэнос-Айресе» А. Пьяццоллы, Сюита из балета «Золушка» ор. 87 для двух фортепиано С. Прокофьева – М. Плетнёва.

Последнее произведение заслуживает отдельного внимания, так как в творческой жизни Гульжамили Кадырбековой оно занимает особое место.

- Я давно вынашивала планы исполнения Сюиты из балета «Золушка» С. Прокофьева в переложении для двух фортепиано М. Плетнева. 21 декабря 2017 года мне с дочерью М. Сепп удалось осуществить этот замысел в Алматы. Насколько мне известно, это было первое исполнение «Золушки» в редакции для двух фортепиано М. Плетнева в Казахстане. С музыкой балета С. Прокофьева «Золушка» я, конечно, была знакома. Но когда возникло желание ознакомиться с нотами переложения М. Плетнева, появились трудности. Ноты невозможно было нигде достать. Помогла подруга дочери, которая выслала их из США. При близком знакомстве с нотным материалом сразу бросилось в глаза необыкновенно бережное отношение к оригинальному тексту, очень профессиональное переложение оркестрового письма на фортепианную фактуру. А когда начала разбирать, поняла, насколько точно передан авторский замысел С. Прокофьева в фортепианной обработке М. Плетнева. Мы хотели как можно скорее освоить текст, чтобы услышать звучание в ансамбле двух роялей. И когда, наконец, первый раз сыграли его, то получили колоссальное удовольствие от музыки, - отметила профессор Гульжамиля Кадырбекова.

Гульжамиля Кадырбекова отметила также, что работу над балетом «Золушка» С. Прокофьев начал еще до войны, в начале 1941 года. Но как только началась война, композитор круто изменяет творческие планы, мгновенно откликнувшись на военные события. В мае 1942 года по приглашению С. Эйзенштейна С. Прокофьев приезжает в Алматы для участия в работе над фильмом «Иван Грозный». На протяжении военных лет наряду с работой над выдающимися полотнами - оперой «Война и мир», симфониями, фортепианными сонатами, музыкой к кинофильмам, Прокофьев с увлечением возвращался к трогательной и безыскусной истории о превращении доброй замарашки в сказочную принцессу.

Первой исполнительницей партии Золушки была Галина Уланова, специально для которой и писался балет. Многомиллионные жертвы, кровь и страдания, жестокая борьба за Родину не заслонили у людей мечты о прекрасном, о том, что они оставили в незабываемой мирной жизни и за что велась суровая битва.

- По моему мнению, в музыке сюиты «Золушка» заложены не просто музыкальные характеристики героев известного сюжета. Автор утверждает великую силу возвышенной любви и победы добра над злом. Хочу выразить огромную благодарность дирекции театра за предоставленную возможность играть эту прекрасную музыку на такой прославленной сцене, как «Астана Опера». Это была давняя мечта моя и моей дочери Майи Сепп, - заключила Гульжамиля Кадырбекова.