Сборная Казахстана на чемпионате мира по бенди забила 29 безответных мячей Венгрии
29 января 2018, 11:34
Восемь мячей забил Рауан Исалиев, пятью голами отметился Евгений Леонов.
Сборная Казахстана на чемпионате мира по хоккею с мячом нанесла разгромное поражение команде Венгрии, сообщает Zakon.kz.
Встреча завершилась со счетом 29:0. В составе победителей восемь мячей забил Рауан Исалиев, пятью голами отметился Евгений Леонов.
Завтра отечественные хоккеисты сыграют с командой США.
С 29 января по 4 февраля в Хабаровске проходят матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.
За звание сильнейших борются сборные команды России, Венгрии, Германии, Казахстана, Норвегии, Соединённых Штатов Америки, Финляндии и Швеции.
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