Сборная Казахстана на чемпионате мира по бенди забила 29 безответных мячей Венгрии

Сборная Казахстана на чемпионате мира по хоккею с мячом нанесла разгромное поражение команде Венгрии, сообщает Zakon.kz.

Встреча завершилась со счетом 29:0. В составе победителей восемь мячей забил Рауан Исалиев, пятью голами отметился Евгений Леонов.

Завтра отечественные хоккеисты сыграют с командой США.

С 29 января по 4 февраля в Хабаровске проходят матчи чемпионата мира по хоккею с мячом.

За звание сильнейших борются сборные команды России, Венгрии, Германии, Казахстана, Норвегии, Соединённых Штатов Америки, Финляндии и Швеции.