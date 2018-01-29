Реальная зарплата в Казахстане падает третий год подряд

Реальная заработная плата казахстанцев падает третий год. Анализ ситуации на рынке труда опубликовал Halykfinance.

Ситуация с реальной заработной платой продолжает оставаться сложной, ее падение наблюдается уже третий год подряд, вопреки хоть и замедленному, но положительному росту экономики. Среднее падение за первые три квартала 2017 года равно примерно 2%. По нашему мнению, падение реальных зарплат в 2018 году ослабнет до —0,5%. Более быстрое восстановление реальных зарплат сдерживают невысокие цены на нефть, жесткие условия на денежном рынке, постепенный отход государства от значительных вливаний в экономику и общее подавленное состояние частного сектора», — пишет автор доклада.

При этом, по данным аналитиков, лишь 70% занятого населения производят пенсионные накопления.

«Внедрение с 2018 года учета стажа при начислении базовой пенсии должно стимулировать самозанятое население на выход из тени, хотя эффект от нововведения будет невысок, учитывая размер базовой пенсии, привязанной к прожиточному минимуму, размер которого незначительно выше 20 тысяч тенге», — говорится в аналитическом материале.

Также аналитики оценили количество граждан, получающих зарплату ниже средней.

«Данные по распределению численности работников по размерам заработной платы показывают, что почти три четверти занятых получали зарплату ниже среднемесячной зарплаты, которая равнялась 144 тысячам тенге», — констатируют аналитики.

В разрезе отраслей ситуация с оплатой труда существенно различается. К примеру, в сельском хозяйстве практически 90% работников получали менее 150 тысяч тенге, незначительно лучше ситуация с зарплатами в торговле, образовании, госуправлении. В региональном разрезе невысокие зарплаты превалируют в регионах с высокой долей сельского хозяйства.

Другая тенденция - увеличение на полмиллиона количества занятых в малом и среднем бизнесе по сравнению с 2010 годом. В целом, доля занятых в МСБ составляет 37% с 2015 года.

Также наблюдается смещение занятости от сферы производства к сфере услуг.