Заместитель министра обороны РК встретился с бригадным генералом Индии
В рамках визита индийская делегация ознакомилась с деятельностью учебного центра «Партнерство во имя мира».
В Алматы прошла встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с заместителем Генерального директора по штабной службе министерства обороны Индии бригадным генералом Аниндия Сенгупта.
В ходе встречи представители министерств обороны Казахстана и Индии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и взаимодействия в миротворческой области.
В рамках визита индийская делегация ознакомилась с деятельностью учебного центра «Партнерство во имя мира», а также с особенностями подготовки личного состава миротворческого подразделения.
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