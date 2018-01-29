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Заместитель министра обороны РК встретился с бригадным генералом Индии

29 января 2018, 11:40

В рамках визита индийская делегация ознакомилась с деятельностью учебного центра «Партнерство во имя мира».

В Алматы прошла встреча заместителя министра обороны Республики Казахстан генерал-лейтенанта Талгата Мухтарова с заместителем Генерального директора по штабной службе министерства обороны Индии бригадным генералом Аниндия Сенгупта.

В ходе встречи представители министерств обороны Казахстана и Индии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества и взаимодействия в миротворческой области.

В рамках визита индийская делегация ознакомилась с деятельностью учебного центра «Партнерство во имя мира», а также с особенностями подготовки личного состава миротворческого подразделения.


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