Военные базы США «рассекретили» при помощи фитнес-приложения

Пользователи интерактивной карты от компании Strava обнаружили секретные военные базы нескольких стран, включая США. Их выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, сообщает NTV.ru.

Речь идет об интерактивной карте ​The Global Heat Map, которая «подсвечивает» маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты. На карте отображаются поездки на велосипедах, бег, водные и зимние активности.

По данным издания The Washington Post, в зонах военных действий в таких странах, как Ирак и Сирия, карта везде темная, однако на ней есть и места с повышенной активностью. Заинтересованные пользователи рассмотрели эти зоны при приближении и обнаружили, что на них отмечены американские военные базы.

Дело в том, что в 2013 году Пентагон закупил для военнослужащих фитнес-трекеры Fitbit. Американские солдаты должны были носить их в рамках кампании по борьбе с ожирением. Таким образом, все маршруты в районе американских военных объектов оказались нанесены на карту.

На данный момент уже обнаружены детальная карта американской базы в Кандагаре в Афганистане, предполагаемая база ЦРУ в Могадишо, база Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке и другие военные объекты.