Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Военные базы США «рассекретили» при помощи фитнес-приложения

29 января 2018, 11:43

Сейчас американские военные изучают возможные последствия, которые принесет раскрытие таких данных.

Пользователи интерактивной карты от компании Strava обнаружили секретные военные базы нескольких стран, включая США. Их выдали фитнес-трекеры и мобильные устройства, сообщает NTV.ru.

Речь идет об интерактивной карте ​The Global Heat Map, которая «подсвечивает» маршруты людей, использующих фитнес-гаджеты. На карте отображаются поездки на велосипедах, бег, водные и зимние активности.

По данным издания The Washington Post, в зонах военных действий в таких странах, как Ирак и Сирия, карта везде темная, однако на ней есть и места с повышенной активностью. Заинтересованные пользователи рассмотрели эти зоны при приближении и обнаружили, что на них отмечены американские военные базы.

Дело в том, что в 2013 году Пентагон закупил для военнослужащих фитнес-трекеры Fitbit. Американские солдаты должны были носить их в рамках кампании по борьбе с ожирением. Таким образом, все маршруты в районе американских военных объектов оказались нанесены на карту.

На данный момент уже обнаружены детальная карта американской базы в Кандагаре в Афганистане, предполагаемая база ЦРУ в Могадишо, база Сил специальных операций США в регионе Сахель в Африке и другие военные объекты.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...