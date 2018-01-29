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Электронные больничные будут выдавать казахстанцам

 

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о внедрении безбумажного здравоохранения, передает корреспондент Zakon.kz.

«В январе начато внедрение безбумажного здравоохранения в трех регионах - это Акмолинская, Костанайская, ЗКО. Также идет поэтапный отказ от бумажных форм. В феврале месяце будет внедрен сервис СМС-уведомлений о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества предоставленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств», - сказал он.

Как добавил глава ведомства, к концу первого квартала через портал «электронного правительства» будет налажена выдача листов временной нетрудоспособности и справок о нахождении на учете в противотуберкулезных, психоневрологических, наркологических организациях.

«В июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья. Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами», - уточнил министр.

 

Ксения Давыдова

 

29 января 2018, 11:52
Источник, интернет-ресурс: Сетевое издание «Zakon.kz»

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