Названы сроки внедрения электронного паспорта здоровья

На правительственном часе в Мажилисе Парламента РК по вопросам цифровизации системы здравоохранения глава Минздрава РК Елжан Биртанов проинформировал о реализации проекта по внедрению электронного паспорта здоровья, передает корреспондент Zakon.kz.

«Целевая модель цифровизации подразумевает объединение всех процессов и потоков данных вокруг пациента и создание цифровой среды здравоохранения. В рамках цифровой среды разные поставщики медуслуг, находящиеся на разных уровнях медпомощи, смогут лучше координировать свои действия и обеспечивать интегрированное ведение пациентов. Все информационные системы будут интегрированы на национальном уровне, передавая ключевую информацию о здоровье в электронный паспорт и единое хранилище данных», - сказал глава ведомства.

По его словам, с помощью электронного паспорта здоровья врачи получат доступ к полной информации о состоянии здоровья пациента, его анамнезу, хроническим заболеваниям, аллергиям, принимаемым препаратам.

«Все ключевые сведения о здоровье человека, независимо от места оказания помощи и информационной системы, используемой медорганизацией, будут собраны в одной структурированной базе. Пациенты также будут иметь доступ к этой информации, электронным услугам, облегчающим доступ к медпомощи, и получат возможность оценки деятельности медицинских организаций», - пояснил он.

Как отметил Е. Биртанов, министерство будет получать необходимые данные для статистики, аналитики и управления отраслью.

«Электронный паспорт здоровья, являясь центральным элементом для мединформации, сделает возможным национальные цифровые сервисы, такие как электронные направления и электронная профилактика. Развитие функций ЭПЗ в дальнейшем позволит автоматизировать интегрированное оказание помощи, программы управления заболеваниями, маршрут пациента, применение клинических протоколов», - сказал глава Минздрава.

При этом он уточнил, что для достижения целевой модели цифровизации ведомством ведутся работы по внедрению интеграционной платформы здравоохранения.

«На базе платформы будут созданы электронный паспорт здоровья, личный кабинет пациента и личный кабинет врача. Личный кабинет пациента предоставит гражданам онлайн доступ к информации о состоянии своего здоровья, обеспечит получение необходимой информации об услугах здравоохранения, предоставит возможность получения услуг здравоохранения посредством мобильных технологий», - пояснил министр.

В то же время Е. Биртанов добавил, что для успешного внедрения электронного паспорта здоровья необходимо, чтобы каждая медорганизация представляла данные о пациентах.

«Для этого необходимо завершить 100% охват мединформационными системами (МИС), обеспечение необходимой компьютерной техникой и доступом к сети интернет (…). Доступ к сети интернет на сегодня имеют 55,7% организаций здравоохранения. К 1 января 2019 г. планируется доведение показателя до 100% (до уровня районных центров). Согласно данным акиматов, до конца I квартала 2018 г. планируется внедрение МИС в более чем 90% организаций здравоохранения Павлодарской, Жамбылской, Мангистауской областей», - проинформировал он.

Как заключил глава ведомства, при этом вызывает озабоченность низкая динамика внедрения МИС в Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской областях и в Астане.

Ксения Давыдова