Американский композитор получил "Грэмми" за песню о Путине

Американский композитор Рэнди Ньюман получил премию Grammy в номинации "Лучшая аранжировка" за песню "Путин" (Putin), сообщают Vesti.ru.

В тексте, в частности, говорится о том, что Путин "любит свою Родину", силой мысли может "включить ядерный реактор" и "сводит женщин с ума", когда "снимает рубашку".

В данной номинации помимо песни "Путин" на Grammy претендовали саундтрек Another Day of Sun из фильма "Ла-Ла Ленд" (аранжировка Джастина Гурвица), композиции I Loves You Porgy Шелли Берга и Every Time We Say Goodbye Хорхе Каландрелли.

Рэнди Ньюман известен по саундтрекам к мультфильмам "Корпорация монстров", "История игрушек" и "Приключения Флика". Композитора имеет два "Оскара" – за композицию If I Didn’t Have You (2002 год) и We Belong Together (2011 год). Кроме этого, у Ньюмана шесть премий Grammy и две Emmy. В 2002 году имя Рэнди Ньюмана было включено в Зал славы авторов песен.

Фото: Sputnik Армения