В соответствии с частью 6 статьи 58 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан утверждена Инструкция о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате.

Ведение электронного судопроизводства заключается в осуществлении досудебного расследования в электронном формате, в том числе путем ввода электронного документа либо вложения PDF-документа в ИС ЕРДР на основании принятых должностным лицом процессуальных решений и действий, а также заполнения необходимых реквизитов электронных информационных учетных документов, подписываемых ЭЦП (далее - электронные формы).

Порядок заполнения необходимых реквизитов электронных форм определяется Правилами приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденными приказом Генерального Прокурора Республики Казахстан от 19 сентября 2014 года № 89 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 9744).

Ведение уголовного судопроизводства на стадии досудебного расследования в электронном формате осуществляется в модуле е-УД на базе ИС ЕРДР посредством:

заполнения необходимых учетных сведений и реквизитов электронных форм в ИС ЕРДР;

создания электронных документов на имеющихся шаблонах и PDF-документов в модуле е-УД;

подписания электронных документов участниками уголовного процесса при помощи ЭЦП или планшета подписи;

отправки SMS-оповещения для уведомления либо вызова участников уголовного процесса;

электронного взаимодействия с судом в целях обеспечения процессов по рассмотрению уголовных дел и материалов в электронном формате;

электронного взаимодействия с экспертами, специалистами для осуществления процедур назначения исследования и получения заключений в электронном формате либо перевода бумажных материалов в электронный формат в соответствии с пунктом 25 Инструкции;

функционирования «Публичного сектора» для доступа участников процесса к материалам электронного уголовного дела, подачи жалоб, ходатайств и получения результатов их рассмотрения.

При создании в электронном уголовном деле PDF-документа лицо, ведущее уголовный процесс, обеспечивает его идентичность с оригиналом, качество и возможность полного прочтения.

Органы уголовного преследования обеспечивают сохранность оригиналов бумажных документов и материалов, которые переведены в PDF-документ.

Указанные документы и материалы после окончания расследования подлежат направлению органом уголовного преследования в прокуратуру или в суд вместе с электронным уголовным делом.

Срок хранения оригиналов бумажных документов определяется исходя из сроков хранения уголовного дела.

Предметы, документы, деньги и иные ценности, признаются вещественными доказательствами и приобщаются в качестве таковых к материалам уголовного дела без создания PDF-документа в соответствии со статьей 118 УПК.

Организация работы с вещественными доказательствами осуществляется в соответствии с Правилами изъятия, учета, хранения, передачи и уничтожения вещественных доказательств, изъятых документов, денег в национальной и иностранной валюте, наркотических средств, психотропных веществ по уголовным делам судом, органами прокуратуры, уголовного преследования и судебной экспертизы, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 9 декабря 2014 года № 1291.

Определение языка электронного уголовного судопроизводства осуществляется в соответствии со статьей 30 УПК.

Орган, ведущий уголовный процесс, обеспечивает перевод ходатайств, жалоб, поступающих на языке, отличном от языка судопроизводства, и их вложение в модуль е-УД путем создания электронного документа или PDF-документа.

Обеспечение лиц, не владеющих языком уголовного судопроизводства, копиями электронных документов, осуществляется путем их перевода и предоставления электронной или бумажной копии.

Лицо, ведущее уголовный процесс, при ведении уголовного судопроизводства в электронном формате обеспечивает:

своевременность ввода электронных форм в ИС ЕРДР;

достоверность всей вводимой в ИС ЕРДР информации в соответствии с материалами уголовного дела;

соблюдение прав всех участников уголовного процесса в соответствии с требованиями УПК;

соблюдение требований статьи 201 УПК по недопустимости разглашения данных досудебных расследований.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.