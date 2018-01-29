Помогать лечению онкобольных будет искусственный интеллект - Биртанов

«Ватсон» анализирует медданные - учебники, научные публикации и всевозможные клинические протоколы и в течение одной минуты дает рекомендации по приоритетности лечения.

Помогать лечению онкобольных будет искусственный интеллект «Ватсон». Об этом на правительственном часе в Мажилисе Парламента РК сообщил министр здравоохранения Елжан Биртанов, передает корреспондент Zakon.kz.

«В прошлом году между министерством здравоохранения и компанией IBM подписан меморандум о сотрудничестве по внедрению искусственного интеллекта в здравоохранении. Казахстан стал 16-ой страной в мире, которая будет внедрять у себя искусственный интеллект в сфере здравоохранения», - сказал он.

По его словам, также совместно с ЮНИСЕФ разработано мобильное приложение для патронажных медицинских сестер для обслуживания детей до пяти лет на дому.

«Для успешного внедрения медицинского паспорта здоровья, необходимо чтобы каждая медицинская организация предоставляла данные о пациентах и каждая медицинская услуга велась в цифровом формате. Для этого необходимо завершить 100%-ный охват медицинскими информационными системами всех организаций здравоохранения и соответственно оснащение техникой и доступом в Интернет», - указал глава Минздрава.

В то же время, как отметил Е. Биртанов, остаются проблемы недостаточной компьютерной грамотности среди медицинского персонала.

«В этом отношении планируется в этом году внедрение в программу медицинских вузов предметов, ориентированных на информационные технологий. В феврале этого месяца будет внедрен сервис SMS-уведомления населения о полученных медицинских услугах и отзывов о них для оценки качества представленных услуг и оценки получения бесплатных лекарственных средств. К концу первого квартала через портал электронного правительства будет налажено выдача листов о временной нетрудоспособности, а также справок на нахождение в противотуберкулезных, психоневрологических и наркологических организациях», - сказал министр.

Кроме того, в июне 2018 года планируется пилотное внедрение интеграционной платформы и электронного паспорта здоровья. Совместно с акиматами до конца года планируется обеспечить максимальный охват медицинскими информационными системами.

«Сегодня в информационных системах министерства, начиная с 2005 года, накоплено 14 терабайт данных, что сопоставимо с 5,8 млрд страниц текста. Это значительный объем данных, который необходимо обрабатывать с применением технологий Big-data и искусственного интеллекта, который позволяет проводить глубокий машинный анализ проблем и потребностей системы здравоохранения. Примером таких технологий является работа искусственного интеллекта «Ватсон», - проинформировал он.

По его данным, сегодня в систему передано 100 тысяч записей обезличенных больных, состоящих на учете у онколога.

«В феврале месяце мы получим от IBM рекомендации по лечению данного пациента. «Ватсон» анализирует эти медицинские данные - учебники, научные публикации и всевозможных клинических протоколов, и буквально в течение одной минуты дает рекомендации по приоритетности лечения. То есть, какие технологий, какие наиболее эффективные методы лечения может врач применять, а также ссылки на научные публикации», - заключил Е. Биртанов.

Ксения Давыдова, Астана.

Фото: medikforum.ru.