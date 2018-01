Самолет экстренно сел на автомагистраль в США 

Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T

.@CaltransOC has issued a #SigAlert for the three far right lanes of the 55 Freeway in Costa Mesa after a small plane made an emergency landing on the freeway. https://t.co/ve8Vh5s0s7