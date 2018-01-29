Самолет экстренно сел на автомагистраль в США 

Одномоторный самолет Beechcraft G33 совершил экстренную посадку на автомобильную дорогу недалеко от города Лос-Анджелес, пострадавших нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC Los Angeles.

Plane landed on the 55 North we just missed it! pic.twitter.com/CA3lk8HM1T — Dora Noriega (@doracocheer) 29 января 2018 г.

.@CaltransOC has issued a #SigAlert for the three far right lanes of the 55 Freeway in Costa Mesa after a small plane made an emergency landing on the freeway. https://t.co/ve8Vh5s0s7 — NBC Los Angeles (@NBCLA) 29 января 2018 г.

Инцидент произошел в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника по времени Астаны) в районе города Коста-Меса. Как сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), самолет следовал в местный аэропорт John Wayne, когда пилот сообщил о проблемах с двигателем.

По данным пожарного управления города, находившиеся в самолете люди покинули воздушное судно, в результате инцидента никто не пострадал.