Избраны ректоры двух казахстанских вузов

С 2016 года Республиканской комиссией на основе конкурсного отбора наблюдательными советами вузов избраны ректоры 14 государственных вузов.

Прошло очередное заседание Республиканской конкурсной комиссии по определению кандидатов на должность двух ректоров - Восточно-Казахстанского государственного университета (ВКГУ) имени С. Аманжолова и Северо-Казахстанского государственного университета (СКГУ) имени М. Козыбаева, передает Казинформ.

«Комиссия под председательством министра образования и науки Республики Казахстан Ерлана Сагадиева в составе видных государственных и общественных деятелей, провела собеседование с кандидатами на вакантные должности ректоров. Из 10 претендентов, подавших на конкурс, наблюдательными советами вузов были рекомендованы на республиканскую конкурсную комиссию 5 претендентов»,- говорится в сообщении министерства образования.

По итогам собеседования, обсуждения программ развития вузов и рекомендаций конкурсной комиссии, приказом министра ректорами назначены Толеген Мухтар Адилбекович (ВКГУ имени С. Аманжолова) и Омирбаев Серик Мауленович (СКГУ имени М. Козыбаева).

С 2016 года Республиканской комиссией на основе конкурсного отбора наблюдательными советами вузов избраны ректоры 14 государственных вузов.

Фото: altaynews.kz.